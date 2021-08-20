كندة_علوش: لانو الفنان الحقيقي مابينفصل عن قضايا وطنو وشعبو.. كل الاحترام #إليسا

شاركت الفنانة السورية المقيمة في مصر كندة علوش، خبراً تناول أبرز تدخلات الفنانة اللبنانية إليسا للمساهمة في حل أزمة الكهرباء التي تعصف بلبنان، وذلك عبر صفحتها الشخصية على”تويتر”.

وقالت علوش في تغريدتها: “إن الفنان الحقيقي هو من يبقى متصلاً مع قضايا وطنه وشعبه، ويشعر بألمهم ويقدم لهم المساعدة دون استعراض، موجهةً حديثها للفنانة اللبنانية إليسا، التي شاركت بدورها تغريدة علوش.









لانو الفنان الحقيقي مابينفصل عن قضايا وطنو وشعبو.. بيحس بيوجعن وبيساعد من غير مايستعرض.. كل الاحترام #اليسا @elissakh

والله يفرجها عن #لبنان الحبيب وشعب لبنان الموجوع 🙏🏻❤️ https://t.co/0CbwAv82K1 — Kinda Alloush (@KindaAlloush) August 18, 2021

كما وجهت التحية لإليسا ولبنان والشعب اللبناني، قائلاً: “لانو الفنان الحقيقي مابينفصل عن قضايا وطنو وشعبو.. بيحس بيوجعن وبيساعد من غير مايستعرض.. كل الاحترام إليسا، والله يفرجها عن لبنان ​الحبيب وشعب لبنان الموجوع”.

وبحسب مواقع إخبارية لبنانية فإن إليسا تبرعتب بتركيب أجهزة تعمل على الطاقة الشمسية في منازل أشخاص يعانون من ضيق التنفس ويحتاجون لأجهزة أكسجين مساعدة، بتكلفة تصل لنحو 4000 دولار للجهاز الواحد.