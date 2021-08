صورة الرضيع الأفغاني محمولا فوق الأسلاك الشائكة تثير تفاعلا واسعا

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشهداً لطفل أفغاني، يحمله بعض الأشخاص محاولين رفعه فوق الأسلاك الشائكة وتسليمة للجنود الأمريكيين المتواجدين على الحدود، في محاولة حثيثة للهرب بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

اللقطة المثيرة جاءت ضمن سلسلة مشاهد تدفقت في الأيام الأخيرة من العاصمة كابول حيث تجمع آلاف الأفغان على مدرجات المطار، محاولين الفرار من طالبان.

حازت صور الأطفال ولقطات الفيديو، التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على اهتمام كبير من الصحف العالمية التي وصفت ما يحدث بـ”المحاولة اليائسة من الناس للهروب”.

أحد مستخدمي وسائل التواصل الذين شاركوا الفيديو، علق قائلا “واحد من أكثر مقاطع الفيديو مأساوية، قادماً من أفغانستان منذ أن اندلع الجحيم هناك، لا أستطيع أن أتخيل مدى صعوبة تخلي الوالدين عن طفل رضيع، هذه التضحية فقط لحماية طفلهم”.

One of the saddest videos coming from #Afghanistan since hell broke loose there, again. Can’t imagine how hard it was for the parents to let go of an infant. This sacrifice is just to protect their baby. https://t.co/d7giDQQZWd

— Vikram K Malkani (@VikramKMalkani) August 20, 2021