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قلق أمني في السلطة الفلسطينية من تصعيد حماس

August 20, 2021

خاصبيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرح وصله تقرير من بعض العملاء في الضفة الغربية يشير إلى تصاعد نغمةالتصريحات العلنية العدوانية لحركة حماس وتصعيدها العسكري الأخير الحاصل منذ أيام مع رغبتها في نقل التصعيد من غزة إلى الضفةالغربية ، وهو ما تجسد في المواجهات المشتعلى في مدينة بيتا .




وقال تقرير وضعته المخابرات الفلسطينية أن الكثير من القيادات الفلسطينية متخوفين من أن يؤدي هذا التصعيد العسكري إلى حالة كساداقتصادي آخر بالضفة الغربية ، وقد يعرض استقرارها وشعورها بالأمن للخطر.

وفي هذا الإطار أفادت مصادر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية ، أن توجيهات صدرت من رتب عليا في السلطة ، حول محاولة كبيرة لتخفيفحدة التوتر في منطقة جنين ، بعد مقتل 4 فلسطينيين في مخيم جنين.وأكدت التعليمات على أهمية الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطينيوتجنب التصعيد بأي ثمن.

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