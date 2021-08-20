تفوقت على وزراء الطاقة… #اليسا تساعد بتركيب أجهزة تعمل على الطاقة الشمسية لأشخاص يحتاجون آلات أوكسجين

ذكرت معلومات للعراب أنه في في ظل أزمة الكهرباء القاسية في لبنان، تبرعت الفنانة اللبنانية #اليسا بتركيب أجهزة تعمل على الطاقة الشمسية في منازل أشخاص يعانون من ضعف التنفس ويحتاجون آلات أوكسجين…يُذكر أن تكلفة الجهاز الواحد قد تصل إلى 4000 دولار

والجدير ذكره أن العديد من المواطنين يعانون من إنقطاع التيار الكهربائي جراء نقص مادة الفيول، ولم تحرك الحكومة ساكنة لحل معضلة المواطنين الكوارث الصحية التي يسببها فقدان التغذية الكهربائية.







