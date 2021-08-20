باسيل يلوح بالإستقالة من مجلس النواب.. وبري يرد: “اللي بده يستقيل يستقيل.. ما حدا يهدد!”

قال النائب جبران باسيل خلال جلسة مجلس النواب: “كل ما يجري هو نتيجة الكيدية السياسية وخصوصا في ما يتعلق بملف الكهرباء”.

ورأى أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتخذ قرارا فرديا ونحن على مسافة أيام من انفجار بسبب أزمة المحروقات بين 3 و5 أيام وعلينا التدخل”.









وقال: “اجتماع مجلس النواب شكلا يعني تخلي المجلس عن دوره وعندها نسأل كأقلية اذا كان بقاؤنا فيه ما زال مجديا، او اذا صار لازما تقصير ولايته واجراء انتخابات مبكرة”.

ورد الرئيس بري على النائب باسيل بالقول: “ما حدا يهدد المجلس النيابي ومن يريد ان يستقيل فليستقل”. لا اقبل بأي تهديد للمجلس النيابي على الاطلاق “.

ودعا الرئيس بري “لإعلان حال طوارئ صحية يسمح من خلالها للمستشفيات باستيراد احتياجاتها الطبية والدوائية وان يتم وضع حد لكارتيلات الدواء “.