محاولات حثيثة للتهدئة في جنين

خاص – بيروت أوبزرفر

جاءت العملية الأخيرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في محافظة جنين والتي انتهيت باستشهاد أربعة من الفلسطينيين لتثير من جديد كثيرمن الجدال بشأن مستقبل الأوضاع في الضفة الغربية.

ويعمل نشطاء ميدانيون رفيعو المستوى من محافظة جنين على تهدئة الأوضاع ، بعد استشهاد 4 فلسطينيين في مخيم جنين ، إثر تبادللإطلاق النار مع قوات الاحتلال تحاول عدد من القوى السياسية والمجتمعية في الأراضي الفلسطينية تهدئة الأوضاع بفلسطين.









وبحسب عدة مصادر في المدينة ، فإن تصعيد الأوضاع في جنين لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بسكانها ، لذلك من الضروري البقاءموحدين والعمل وفق تعليمات الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

من ناحية أخرى أفادت مصادر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية ، أن توجيهات صدرت من رتب عليا في السلطة بتخفيف حدة التوتر فيمنطقة جنين ، بعد مقتل 4 فلسطينيين في مخيم جنين.وأكدت التعليمات على أهمية الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني وتجنب التصعيدبأي ثمن.