الأردن: مستعدون لتزويد لبنان بالطاقة والغاز

أكد الأردن “استعداده لتقديم كل الدعم الممكن للبنان وتزويده بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية، وإيصال الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان”.

وأشارت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إلى أن “مساعدة لبنان والشعب اللبناني كان في مقدمة المواضيع التي طرحها الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة”.









وأضافت، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أنه “جرى بحث تلك المواضيع بشكل مكثف مع الأشقاء في لبنان وسوريا ومصر ومع الولايات المتحدة ومع شركائنا في المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة”.

وختمت: “البحث مستمر في سبل تحقيق ذلك”، مضيفة: “سنقوم بكل ما نستطيع لمساعدة أشقائنا”.