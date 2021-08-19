وكالة نورنيوز شبه الرسمية الإيرانية: رجال أعمال شيعة لبنانيون اشتروا شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان

أوردت وكالة نورنيوز شبه الرسمية الإيرانية اليوم الخميس أن شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان التي تهدف للمساعدة في تخفيف نقص الوقود الذي يشل البلاد اشتراها بالكامل مجموعة من رجال الأعمال الشيعة اللبنانيين.

يأتي التقرير بعد ساعات من قول جماعة حزب الله اللبنانية الموالية لإيران إن شحنة وقود إيرانية من المقرر أن تبحر إلى لبنان اليوم.









وقالت نورنيوز المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني “أكدت معلومات تلقاها موقع نورنيوز، أن شحنات الوقود الإيراني التي ذكرها السيد حسن نصر الله (أمين عام حزب الله) اليوم اشترتها مجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين الشيعة، وتعتبر من ممتلكاتهم منذ لحظة تحميلها في إيران”.

وحذر معارضو حزب الله في لبنان من عواقب وخيمة للخطوة، وقال الزعيم السياسي السني ورئيس الوزراء السابق سعد الحريري إن هذه الخطوة تشكل مخاطرة بفرض عقوبات على بلد يعاني اقتصاده من الانهيار منذ ما يقرب من عامين.