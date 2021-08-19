مرعب: أدعو نواب عكار إلى الاستقالة.. من أعطى الأوامر بتعبئة البنزين في التليل بدون شروط السلامة والوقاية!

دعا المحامي والصحافي باسل مرعب نواب محافظة عكار السبعة إلى تقديم استقالاتهم الفورية من مجلس النواب بعد فداحة تخاذلهم عن مسؤولياتهم التشريعية والرقابية والخدماتية في ظل غياب تام لمؤسسات وأجهزة الدولة عن هذه المحافظة المحرومة عمداً، حتى لا يلعنهم التاريخ.

وقال مرعب في بيان تلقى بيروت أوبزرفر نسخة منه، أن أي تبرير لأهالي شهداء كارثة عكار، لن يطفئ غضبهم ولن يعيد لهم أبناءهم الذين سقطوا جرّاء إهمال السلطة الحاكمة في تأمين أدنى مقومات الحياة للمواطنين.









وإذ لفت إلى غياب تام لشروط السلامة والوقاية أثناء توافد العديد من الشبان العكاريين إلى مكان تواجد مستودع المحروقات القابل للاشتعال في بلدة التليل قبل حدوث الانفجار، تساءل عن هوية المسؤول الذي أعطى الأوامر لعناصر الجيش والمدنيين بتعبئة غالونات البنزين بطريقة غير آمنة وعشوائية، في ظل الحديث عن وجود كثيف لأجهزة عسكرية وأمنية حينها في نفس المكان.