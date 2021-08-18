في سابقة بتاريخ إيران.. المرشد الأعلى يُعين “أميرال” سُنياً قائداً للقوات البحرية

في سابقة بتاريخ البلاد عيَّن المرشد الأعلى الإيراني القائد العام للقوات المسلحة علي خامنئي، الأميرال شهرام إيراني قائداً عاماً للقوات البحرية الإيرانية، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول، الأربعاء 18 أغسطس/آب 2021.

يعد إيراني (54 عاماً) أول قائد سني يترقّى إلى رتبة أميرال (أعلى رتبة في البحرية الإيرانية)، وترجع أصوله إلى مدينة سنندج، عاصمة محافظة كردستان (غرب) على الحدود مع العراق، التي يسكنها عدد كبير من السنة.









قال خامنئي في مرسوم التعيين، الثلاثاء 17 أغسطس/آب، إنه “بناء على سجل الخبرات والتحلي بالمسؤولية، ومقترح القائد العام للجيش الإيراني محمد باقري، تمت ترقية شهرام إيراني إلى رتبة أميرال، وتعيينه قائداً للقوة البحرية الإيرانية”.

أضاف خامنئي أن “الجهود الجادة والقيمة مطلوبة للاستفادة من جميع القدرات، ودفع القوات المسلحة إلى الأمام”، مؤكداً على أهمية “رفع مستوى القوة والاستعدادات”.

القائد الجديد للبحرية الإيرانية شهرام إيراني

من هو الأميرال شهرام إيراني؟

تخرج شهرام إيراني في جامعة “الإمام الخميني” لعلوم البحار، وشغل مناصب رفيعة في البحرية منذ عام 1987، منها رئيس عمليات المنطقة البحرية الأولى للجيش في مدينة بندر عباس، ورئيس الأركان ونائب القائد في المنطقة ذاتها، ونائب رئيس التدريب البحري والعسكري.

كما قاد مهمات بحرية هامة، بما في ذلك إبحار السفن الحربية الإيرانية عبر قناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط عام 2011، والعديد من عمليات الإنقاذ البحرية في منطقة الخليج.

قبل إيراني، شغل حسين خانزادي منصب قائد القوات البحرية منذ عام 2017، وخلال فترة ولايته التي دامت 4 سنوات تم الإبلاغ عن حوادث مؤسفة، مع ما لا يقل عن 3 حوادث غرق في المياه الإقليمية.

كان آخر هذه الحوادث، في يونيو/حزيران الماضي، عندما اشتعلت النيران في سفينة “آي آر آي إس خرج”، بالقرب من ميناء “جاسك” في خليج عمان خلال مهمة تدريبية، قبل أن تغرق.

فيما تعمل “آي آر آي إس خرج” منذ عام 1977، وهي أكبر سفينة بحرية إيرانية، قدمت الدعم لعمليات تدريب البحرية الإيرانية في المياه الإقليمية لعدة عقود.