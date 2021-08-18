آخر مستجدات ملف تشكيل الحكومة في لبنان وكيف ستتوزع الحقائب؟

اشارت مصادر بعبدا لـ”الجديد” الى ان “العراقيل التي تولد حول ملف تشكيل الحكومة لا تلغي الأمل بان تكون قريبة لانها ليس عراقيل اساسية كما كانت في السابق مع الرئيس سعد الحريري”.

وبحسب مراسلة “الجديد” ليال بو موسى فان الحكومة ستكون من 24 وزيراً، وقد اشارت المصادر الى انه سيكون في الحكومة 8 حقائب من حصة الرئيس عون والتيار الوطني الحر وهي العدل والطاقة والخارجية والدفاع والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والبيئة، وسط ترجيحات بان تستبدل حقيبة الاقتصاد بحقيبة اخرى في حال اسندت هذه الحقيبة للحزب السوري القومي الاجتماعي .









واضافت المصادر ان حصة تيار المردة في الحكومة ستكون حقيبة الاتصالات والصناعة فيما حصة حركة امل ستكون حقيبة المالية ولم يعد هناك “فيتو” في الرئيس عون على يوسف خليل لتولي هذه الحقيبة وستكون ايضاً من حصة حركة امل الزراعة والعمل والثقافة فيما ستكون الاشغال من حصة حزب الله .

وبحسب المصادر فان حصة الطاشناق ستكون وزارة شباب ورياضة فيما ستكون حقيبة التربية من حصة الحزب التقدمي الاشتراكي.

اما حقيبة المهجرين فستكون بحسب المصادر من حصة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان فيما ستكون حقيبة الصحة من حصة تيار “المستقبل” .

كما سيكون لـ”المستقبل” وزير دولة للتنمية الادارية ووزير للحزب السوري القومي الاجتماعي فيما سيكون وزير الداخلية ” سنياً” بالتوافق ومن حصة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ، كذلك سيكون نائب الرئيس توافقياً بين الرئيسين ميشال عون و نجيب ميقاتي .

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