تقارير أمنية فلسطينية تنتقد التقارب الحمساوي مع حركة طالبان

خاص – بيروت أوبزرفر

عبر القيادي الفلسطيني جبريل الرجوب عن استيائه من دعم حماس لطالبان وإعلان موسى أبو مرزوق القيادي في حركة حماس عن سعادته وتأييده لصعود حركة طالبان إلى السلطة.









وعلم بيروت أوبزرفر أن بعض من القيادات الأمنية والاستخباراتية الفلسطينية أعربت عن الاستياء من الخطوة الحمساوية بالإشادة بحركة طالبان وتسريب صور اللقاء الذي عقده رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية مع قيادات الحركة في الدوحة عاصمة قطر.

ووضعت هذه القيادات تقريرا أشارت فيه إلى أن حماس وبهذه التهنئة تسيء للشعب الفلسطيني وتحمله الكثير من التبعات ، فضلا عن أن التقرير تطرق إلى الوضع المأساوي الذي وصلت إليه أفغانستان والولايات المتعددة بها تحت حكم طالبان ، وهو ما يمكن وصفه بالكابوس الذي يمكن أن يحصل في الأراضي الفلسطينية أن أستمرت حماس بالحكم.