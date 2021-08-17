“صناعة إيرانية بامتياز”.. الحريري يعلق على تعطيل التشكيلة الحكومية ومقارنة لبنان بأفغانستان

قال رئيس تيار المستقبل ورئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، في مجموعة من التغريدات عبر حسابه بتويتر، الثلاثاء، إن تعطيل تشكيل الحكومة في بلاده لأكثر من عام يعد “صناعة إيرانية بامتياز”.

وأشار الحريري إلى أن استقالته بعد “17 تشرين” تعد “صناعة لبنانية بامتياز معروفة الأسباب والظروف والأهداف. أما تعطيل ولادة الحكومة لأكثر من سنة فكان بالتأكيد صناعة إيرانية بامتياز”.









وأضاف “المضحك المبكي أن هناك من يريدنا أن نصدق أن النظام السوري يطالبنا بوقف التهريب لأنه يضر بخطته الاقتصادية ولأن التهريب حرام والمهرب خائن للأمانة”.

وأردف قائلا: “ما علينا. لا فائدة من نبش خزانات الماضي لإسقاط أحوال أفغانستان على أوضاع لبنان وقرع طبول الرهان على تحولات خارجية”.

وأعاد الحريري التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة في لبنان، وقال: “المطلوب حكومة تتصالح مع اللبنانيين والمجتمع الدولي وليس استدراج لبنان الى مزيد من العزلة والاشتباك مع العرب والعالم. ألم يحن الأوان كي نفهم ؟!”.

وكان الانفجار الذي وقع في منطقة عكار، ليل السبت الأحد، قد أثار الكثير من الجدل الشعبي والسياسي، تخللته انتقادات متبادلة بين الحريري ورئيس البلاد، ميشال عون، مطالبا إياه بالاستقالة، وذلك بعد تصريحات رئيس التيار الوطني، جبران باسيل، بأن محافظة عكار أصبحت خارج حكم الدولة.