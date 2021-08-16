المزيد من العتمة بدءاً من 20 آب… كهرباء لبنان لا تعلم شيئاً عن النفط العراقي!

افادت “النهار” أنّ وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر سيجتمع غداً بالمدير العام لـ”مؤسسة كهرباء لبنان” كمال حايك للبحث في ملف التغذية الكهربائية، وسيكون موضوع استيراد النفط العراقي حاضراً على طاولة البحث، إذ يجهل المدير العام لـ”كهرباء لبنان” أي أمرٍ بخصوص النفط العراقي حتى الساعة.

في التفاصيل، لدى “كهرباء لبنان” مخزون من الفيول يكفي لما بين 20 إلى 30 يوماً فقط، بالنظر إلى طاقة الإنتاج لدى المؤسسة البالغة حالياً بين 750 ميغاوات و800 ميغاوات.

ولذلك وضعت مؤسسة الكهرباء استراتيجيتها الراهنة القائمة على تخفيض ساعات التغذية، بدءاً من تاريخ 20 آب، حين يبدأ تراجع الإنتاج ليصل إلى حدود الـ 700 ميغاوات.









أمّا بالنسبة إلى الاعتداءات التي تتعرّض لها محطات التحويل، فشدّد مصدر في مؤسسة الكهرباء على أنّه “يترتب على الدولة اللبنانية حماية المحطات، لأنّ الاعتداء عليها يعرّض الشبكة للخطر”، موضحاً أنّه “حصل انقطاع شامل للكهرباء صباح اليوم عند الساعة الثامنة والنصف”.

إلى ذلك، وجّه غجر كتاباً إلى مصرف لبنان طلب فيه أن يصرف لمؤسسة “كهرباء لبنان” أموالها على أساس سعر الصرف الرسمي (أي 1507.5 ليرات للدولار الواحد)، وذلك لشراء 4 بواخر محروقات، لكن المصرف المركزي لم يردّ جواباً حتى الساعة.