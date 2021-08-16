شيريهان تتضامن مع اللبنانيين: كان الله في عونكم ومعكم يا شعب الإرادة والكرامة والكرم والحياة والفن والذوق الرفيع

واست النجمة المصرية القديرة شيريهان الشعب اللبناني عقب كارثة التليل التي خلّفت عشرات القتلى والجرحى، وقالت أمام الموت فاق الوجع في لبنان كل الكلام.

وكتبت شيريهان في تغريدة تضامنية لها مع لبنان وشعبه: “الوجع على بلدنا الثاتي بيروت فاق كل الكلام.. كان الله في عونكم ومعكم يا شعب الإرادة والكرامة والكرم والحياة والفن والذوق الرفيع.. أمام الموت وإرادة الله لا نستطيع قول أي شيء غير “إنا لله وإنا إليه راجعون”.. ولكن أمام ما حدثَ ولايزال وما حدثَ في عكار تفقد جميع الكلمات معناها”.









ورفعت شيريهان الدعاء إلى الله ليرحم الشهداء ويشفي المصابين: “لا أملك إلا الدعاء للرحمن بالغيث الغيث للشعب اللبناني العظيم بجميع فئاته وأن يرحم ربي شهداء حادث عكار الكارثي وأن يشفي جميع المصابين.. جرح لبنان في قلوبنا كبير والألم على مصابكم الأليم عظيم وكبير ولكن الأمل في الشعب اللبناني أكبر وأعظم.. الأمل فيكم وفي إرادتكم ليس له حدود”.