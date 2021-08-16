السفيرة الأميركية من بعبدا: “لبنان يحتاج إلى قادته”!

عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيّا “الأوضاع العامة في ظل التطورات الأخيرة”.

وبعد الإجتماع، قالت شيا: “التقيت صباح هذا اليوم رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي حيث بحثنا الجهود اللبنانية لتشكيل حكومة بسرعة، وقد انتهيت لتوي من لقاء فخامة الرئيس ميشال عون حيث بحثنا الموضوع ذاته”.









وأضافت “الشعب اللبناني يعاني والاقتصاد والخدمات الأساسية وصلا إلى حافة الانهيار. إن كل يوم يمر دون وجود حكومة تتمتع بالصلاحيات وملتزمة وقادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة هو يوم ينزلق فيه الوضع المتردي أصلا أكثر فأكثر إلى كارثة إنسانية”.

وتابعت: “تتشارك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في تقديم الدعم المباشر للبنانيين، وسنواصل القيام بذلك. وفيما أقف هنا لدي زملاء يعملون على المساعدات التي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن للمساعدة حيث فشلت الخدمات الأساسية، هذه مسؤولية الحكومة لكننا نعلم أن الشعب اللبناني ليس بإمكانه الانتظار”.

وإستكملت: “نحن نحث الذين يواصلون عرقلة تشكيل الحكومة والإصلاح على وضع المصالح الحزبية جانباً. لقد رحبنا بإطار العقوبات الجديدة، التي اعلن عنها الاتحاد الأوروبي لتعزيز المساءلة والإصلاح في لبنان، وستواصل الولايات المتحدة التنسيق مع شركائنا بشأن التدابير المناسبة”.

ولفتت إلى أنّ “لبنان يحتاج إلى قادته لاتخاذ إجراءات إنقاذ عاجلة، وهذا لا يمكن أن يحدث دون حكومة ذات صلاحيات تركز على الإصلاح وتبدأ في تلبية احتياجات الشعب وتباشر العمل الجاد من أجل التعافي الاقتصادي”.