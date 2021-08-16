لبنانيون يوجهون مطلبا لمن يهمه الأمر: نريد انتدابا

ومضت 16 عاما على انسحاب الجيش السوري من لبنان، عقب “انتفاضة الاستقلال”، التي اندلعت ردا على عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والتي اتهم النظام السوري بالضلوع فيها.

ورغم إجماع اللبنانيين على حتمية الانسحاب في ذلك الوقت، إلا أنهم يشكون حاليا من استبدال الوصاية السورية بوصاية حلفائها الإقليميين، وتحديدا إيران عبر وكيلها حزب الله.

ولم تنجح الاحتجاجات التي عمت لبنان عام 2019 تحت شعار “كلّن يعني كلّن” في إسقاط الطبقة السياسية.

ولطالما شكّل الاستقطاب السياسي ركيزة للحياة السياسية، تزداد حدّته أو تتراجع مع كل أزمة في لبنان الذي يشهد اليوم خليطا من المآزق.

وفي المقابل، لم يعجب مطلب الانتداب الذي رفعه مغردون فئة أخرى من اللبنانيين. وكتبت إعلامية مسلطة الضوء على ما يحدث في أفغانستان: