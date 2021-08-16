نار عكار تحرق عون

تحول الرئيس اللبناني ميشال عون إلى بؤرة تستقطب غضب اللبنانيين ومثّل الانفجار المروّع لصهريج وقود في بلدة التليل في منطقة عكار تجسيدا لعجز “العهد” عن حماية اللبنانيين وتأمين حياتهم ومنع الانهيار المروع للدولة اللبنانية بعد أن شل الصراع السياسي كل آلياتها وقاد إلى إفلاس مصرفي شامل وعجز في تشكيل الحكومة مستمر منذ عام في أعقاب تفجير مرفأ بيروت.

ووجه سياسيون لبنانيون ورجال دين انتقادات شديدة لعون ودعوه للاستقالة وإتاحة الفرصة لآخرين للعمل على إنقاذ لبنان، وذهب رئيس الوزراء السابق سعد الحريري للقول “لن تجد قريبا سفارة تؤويك” في إشارة للجوء عون مطلع تسعينات القرن العشرين إلى السفارة الفرنسية.









وقتل 28 شخصا على الأقل وجرح العشرات عندما انفجر خزان وقود في عكار كان الجيش قد وضع اليد عليه في أرض يملكها مهرب وقود معروف، بعد أن اكتشفه شبان في المنطقة.

وأعلن الجيش اللبناني وفاة اثنين من عناصره وإصابة 18 آخرين 11 منهم “حالاتهم حرجة”، فيما لا يزال هناك أربعة مفقودين.

وقال الحريري موجها كلامه إلى عون “عكار حرّكت أوجاع جميع اللبنانيين، ولم تتحرك فيها أدوات الفتنة، أنت ترى أوجاع الناس فتنة ونحن نراها صرخة تعلو في وجهك، ارحل يا فخامة الرئيس.. ارحل”.

وتساءل “كيف يجيز رئيس الجمهورية لنفسه أن يقفز فوق أوجاع الناس في عكار ليتحدث في اجتماع مجلس الدفاع عن أنشطة جماعات متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني.. عكار ليست قندهار… عكار مظلومة منك ومن عهدك، والنار اشتعلت في قلبها قبل أن تشتعل في خزانات التهريب”.

وفي وقت سابق الأحد عقد عون اجتماعا “استثنائيا” مع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا استعرض خلاله “أنشطة جماعات متشددة تستهدف خلق الفوضى والانفلات الأمني في الشمال”.

وكان ارتباك التيار العوني واضحا من تداعيات انفجار عكار حيث دعا صهر الرئيس ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إلى إعلان عكار منطقة عسكرية لتأمين سكانها وحمايتهم.

وقال باسيل في تغريدة “نبهنا منذ أسبوعين أن عكار صارت وكأنها خارج الدولة، بسبب عصابات المحروقات التي تقفل الطرقات والمحطات والتي تخطف الصهاريج”.

ودعا باسيل إلى التراجع عن قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يسبّب “الفوضى ويولّد الفتنة”.