طالبان: الحرب انتهت في أفغانستان

قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان لقناة تلفزيون الجزيرة اليوم الأحد إن الحرب انتهت في أفغانستان وإن نوع الحكم وشكل النظام في أفغانستان سيتضح قريبا.

وقال المتحدث محمد نعيم لتلفزيون الجزيرة ومقره قطر “نطمئن الجميع أننا سنوفر الأمان للمواطنين والبعثات الدبلوماسية. نحن مستعدون للحوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وسنكفل لهم الحماية الضرورية”.









ومضى يقول “لن نسمح لأحد باستخدام أراضينا لاستهداف أي جهة ولا نرغب في الإضرار بالآخرين. لا نرغب في التدخل في شؤون الآخرين ولن نسمح بالتدخل في شؤوننا”.

وقال نعيم إن الحركة لا تعتقد أن القوات الأجنبية ستكرر “تجربتها الفاشلة في أفغانستان مرة أخرى”.

وأضاف المتحدث محمد نعيم “نتحرك بمسؤولية في كل خطوة ونتأكد من أننا في سلام مع الجميع… مستعدون لتبديد مخاوف المجتمع الدولي من خلال الحوار”.

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية من كابول

من جهة أخرى، أعلنت السعودية مساء الأحد أنها أجلت أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي تشهدها البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن وزارة الخارجية قولها إنه “قد تم إجلاء جميع أعضاء سفارة المملكة في العاصمة الأفغانية كابول، وتم وصولهم إلى أرض الوطن وهم في تمام الصحة والعافية”.

وجاء قرار المملكة إثر التطورات الأخيرة هناك، خصوصاً بعدما دخلت حركة طالبان العاصمة كابول وتسلمت رسميا إدارتها خلال ساعات، بعد فرار قوات الأمن منها.