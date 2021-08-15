“كهرباء زحلة” تدخل في نفق مجهول

صدر عن كهرباء زحلة البيان الآتي: “في تمام الساعة الثامنة مساءً وقع انقطاع كامل للكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان على كامل الأراضي اللبنانية ووقوع لبنان كله في العتمة الشاملة، وبالتالي عدم تغذية حتى للقليل من الوقت، وبما أن المؤسسة لا تستطيع اعلامنا بالوقت المطلوب لإعادة التيار، ومع استمرار أزمة المازوت من دون أي بوادر لحلّ جدّي، دخلنا للأسف في نفق مجهول وسوف نستكمل التغذية وفق كميات المازوت المتاحة ولأطول فترة ممكنة، وإننا لن نستطيع الالتزام ببرنامج تقنين محدد، وسوف نغذّي المناطق مداورة بالقدرة الممكنة آملين مرور هذه المحنة على أهلنا في زحلة والبقاع وعلى جميع اللبنانيين”.







