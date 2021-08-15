الحريري لعون: ارحل يا فخامة الرئيس … ارحل

صدر عن الرئيس سعد الحريري الآتي : “من المريب ان تتقاطع مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون مرة جديدة مع مواقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وان نسمع منهما كلاماً منسوخاً يتناول عكار والشمال بالتهم الباطلة .

كيف يجيز رئيس الجمهورية لنفسه ، ان يقفز فوق أوجاع الناس في عكار ليتحدث في اجتماع مجلس الدفاع عن “أنشطة جماعات متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني” في الشمال .









وأي صدفة يلتقي فيها رئيس الجمهورية مع صهره جبران الذي يقول ” ان عكار صارت وكأنها خارج الدولة بسبب عصابات المحروقات ولازم اعلان عكار منطقة عسكرية حمايةً … ولازم الحكومة تجتمع لاتخاذ القرار، ولتوقف قرار الحاكم يلّي عم يسبّب فوضى ويولّد فتنة…

لا يا فخامة الرئيس . عكار ليست قندهار ، وليست خارج الدولة . فخامتك اصبحت خارج الدولة ورئيساً لجمهورية التيار العوني ، وعكار مظلومة منك ومن عهدك ، والنار اشتعلت بقلبها قبل ان تشتعل بخزانات التهريب .

لا يا فخامة الرئيس ، من يتسبب بالفوضى والفلتان هو المسؤول عن ادارة شؤون الحكم ، وعن الانهيارات التي لم تتوقف منذ سنتين .

عكار حرّكت اوجاع جميع اللبنانيين يا فخامة الرئيس ولم تتحرك فيها ادوات الفتنة انت ترى اوجاع الناس فتنة ونحن نراها صرخة تعلو في وجهك ، ارحل يا فخامة الرئيس … ارحل “.