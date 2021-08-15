اليسا للسياسيين بعد “مجزرة عكار”: دم كل شهيد او جريح انتو بتتحملو .. الله ينتقم منكن واحد واحد

غردت الفنانة إليسا على حسابها على تويتر معلقة على “مجزرة عكار” التي نجمت عن انفجار صهريج محروقات، فكتبت: يا قلبي عا وجع اللبناني أدي بدنا نتحمل ، مش قادرة شوف ولا كلمة استنكار من ولا سياسي ، مسؤول، نايب او وزير،انخبوكن تا تأمنولن الحد الأدنى من حقوقن ولقمة عيشن ، فجوعتون وغيبتون ،دم كل شهيد او جريح انتو بتتحملو ،الله ينتقم منكن واحد واحد والله يجربكن بأقرب الناس الكن!

وقحين بشكل

يا قلبي عا وجع اللبناني أدي بدنا نتحمل ، مش قادرة شوف ولا كلمة استنكار من ولا سياسي ، مسؤول، نايب او وزير،انخبوكن تا تأمنولن الحد الأدنى من حقوقن ولقمة عيشن ، فجوعتون وغيبتون ،دم كل شهيد او جريح انتو بتتحملو ،الله ينتقم منكن واحد واحد والله يجربكن بأقرب الناس الكن!

وقحين بشكل🥺





— Elissa (@elissakh) August 15, 2021