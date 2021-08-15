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اليسا للسياسيين بعد “مجزرة عكار”: دم كل شهيد او جريح انتو بتتحملو .. الله ينتقم منكن واحد واحد

August 15, 2021

غردت الفنانة إليسا على حسابها على تويتر معلقة على “مجزرة عكار” التي نجمت عن انفجار صهريج محروقات، فكتبت: يا قلبي عا وجع اللبناني أدي بدنا نتحمل ، مش قادرة شوف ولا كلمة استنكار من ولا سياسي ، مسؤول، نايب او وزير،انخبوكن تا تأمنولن الحد الأدنى من حقوقن ولقمة عيشن ، فجوعتون وغيبتون ،دم كل شهيد او جريح انتو بتتحملو ،الله ينتقم منكن واحد واحد والله يجربكن بأقرب الناس الكن!
وقحين بشكل

 

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