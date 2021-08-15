“طفح الكيل”.. الحريري يندد بـ “مجزرة عكّار”

ندد رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري بـ “مجزرة عكار” التي نجمت عن انفجار صهريج محروقات وأودت بحياة 20 شخصا على الأقل فجر الأحد.

وقال الحريري عبر حسابه الرسمي على تويتر: ” مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ” في إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت الذي قتل فيه أكثر من 200 شخص منذ حوالى عام.









وأضاف الحريري: “ما حصل في الجريمتين لو كان هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤوليها، بدءا برئيس الجمهورية إلى اخر مسؤول عن هذا الإهمال.”

واختتم تغريدته بالقول: “طفح الكيل. حياة اللبنانيين و أمنهم اولوية الاولويات.”

وأوضح الصليب الأحمر على تويتر أنّ فرقه “نقلت 20 جثّة وأكثر من 7 جرحى” من موقع انفجار صهريج وقود في عكّار إلى مستشفيات في المنطقة.