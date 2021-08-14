الخروج الأخير للكفاءات اللبنانية: لم نعد قادرين على الاحتمال

سلّط تقرير لمجلة “فورين بوليسي” الأميركية الضوء على حركة الهجرة غير المسبوقة التي يقبل عليها أغلب اللبنانيون وتداعياتها على مستقبل لبنان القريب، وخاصة هجرة الأدمغة من أطباء ومهندسين وطواقم طبية وأساتذة في الجامعات، الذين اختاروا الهرب من الأزمة الاقتصادية بحثا عن حياة كريمة.

ويحكي جان أنطون، وهو صاحب مقهى في حي غني في بيروت، لـ”فورين بوليسي” كيف يخطط لمغادرة لبنان نحو أوروبا، بعد أن أدت الأزمة الاقتصادية على مدى العامين الماضيين إلى استنفاد أرباح معظم اللبنانيين وخفض زبائنه إلى النصف.









فقد تراجعت العملة بشكل كبير وأدى ذلك إلى ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، مما ضاعف نفقات أنطون 10 مرات. وانخفضت إيراداته بنسبة 80 في المئة حتى بعد أن رفع سعر بيع فنجان القهوة والكعك لتعويض ارتفاع التكاليف.

فكرة مشتركة

يقول أنطون “بحلول نهاية هذا العام، إن لم يكن قبل ذلك، سنخرج من هنا. لن يتحسن شيء، فعيش حياة كريمة في هذا البلد مستحيل”.

ويضطر إلى إغلاق محله بعد ظهر كل يوم لساعات حيث يوقف مزودُ الكهرباء المحلي المولّد. فالدولة مفلسة وغير قادرة على شراء المحروقات بالكميات المطلوبة مما خلق نقصا حادا في الكهرباء. وعلى الرغم من أن أنطون يدفع مبلغا باهظا كل شهر للتزود بالكهرباء من مولّد الحي، إلا أن الحصول على الطاقة الكهربائية خلال اليوم غير مضمون.

الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع اللبناني ستلجأ في نهاية المطاف إلى توظيف المهربين لركوب القوارب نحو اليونان

ولا يعيش أنطون وحده هذا الوضع، إذ يكافح أصحاب جميع المتاجر في الشارع الذي كان مليئا بالسياح ذات يوم من أجل البقاء، وقد أغلقت الكثير منها أبوابها، بينما يفكر البعض الآخر من أصحاب هذه المتاجر في الرحيل.

وسيغادر معظم زبائن أنطون -من الطبقة العليا إلى المتوسطة (مصممو الأزياء والمهندسون المعماريون والمعلنون)- الذين ما زالوا يزورون المقهى إلى قبرص أو أماكن أخرى في أوروبا، واحدا تلو آخر، خلال الأشهر القليلة المقبلة. ورغم أنهم يحبون البلدات اللبنانية وجبالها وشواطئها إلا أنهم لا يحبون انقطاع التيار الكهربائي وتراجع قيمة رواتبهم.

والمهنيون الذين يقدمون الخدمات الأساسية -مثل الأطباء والممرضين والمهندسين، وكذلك الأكاديميين ورجال الأعمال- هم أول من يرحل في مثل هذه المواقف.

ويقول الاقتصاديون إنه على الرغم من شح البيانات تبقى الاتجاهات الظاهرة مقلقة؛ فقد حذر البنك الدولي، في تقييم أجري في ديسمبر 2020، من أن هجرة الأدمغة أصبحت “خيارا يائسا بشكل متزايد” في لبنان، حيث تصنف الأزمة الاقتصادية ضمن أكبر ثلاث أزمات في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وقال البنك الدولي في يونيو “ستكون للتدهور الحاد في الخدمات الأساسية تداعيات طويلة المدى”، بما في ذلك الهجرة الجماعية. وأضاف “سيكون من الصعب للغاية إصلاح الضرر الدائم الذي طال رأس المال البشري. وربما يجعل هذا البعد الحلقة اللبنانية فريدة من نوعها مقارنة بأزمات عالمية أخرى”.

لقد جاء الغضب أولا، ثم اليأس، ثم تلاه الهروب الآن. وعلى مدى العامين الماضيين شهد اللبنانيون انحدار اقتصادهم دون انقطاع وكشف انفجار ميناء بيروت عن عدم كفاءة النخبة الحاكمة وإهمالها.

ولا يُتوقَّع تحقيق العدالة ولا أي تغيير في ظل أي حكومة تشكّلها نفس الطبقة السياسية التي تتحمّل مسؤولية ما حدث. لذلك يغادر أولئك الذين يمكنهم العثور على وظائف في الخارج أو الالتحاق بالأصدقاء أو العائلة في الخارج، بينما ينتظر الكثيرون فرصتهم.

مؤشرات خطرة