أبو فاعور: تباكي البعض على الدعم حرص على النظام السوري

غرد عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور عبر “تويتر” قائلاً: “تباكي البعض على الدعم ليس من باب الحرص على المواطن وحاجاته بل من باب الحرص على تامين مقومات حياة النظام في سوريا ومصالح المهربين والتجار والمحتكرين”.

وأضاف: “الحل واضح : رفع الدعم حماية لما تبقى من اموال المودعين سيما صغارهم والسير بالبطاقة التمويلية التي توجه الدعم الى المواطن بل المهربين والمحتكرين”.









وختم: “آن الاوان لوقف لعبة الاحتيال على الراي العام اللبناني: وزراؤكم في حكومة تصريف اعمالكم اعلنوا الامر واليوم تمارسون حفلة رياء امام الشعب”.