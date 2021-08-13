“جميعهم يعلمون بقرار رفع الدعم”… رياض سلامة “يخرج عن صمته”!

أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “جميع المسؤولين في لبنان كانوا يعلمون بقرار رفع الدعم، بدءًا من رئاسة الجمهورية مرورا بالحكومة وليس انتهاءً بمجلس الدفاع الأعلى”.

وقال سلامة: “أبلغت الجميع بأنهم إن ارادوا الإنفاق من الاحتياطي الإلزامي فعليهم إقرار قانون في مجلس النواب يسمح لنا بذلك”.









وغمز سلامة من قناة الذين يتهمونه بافتعال أزمة أن “سبب استفحال الأزمة هو تعطيل تشكيل الحكومة منذ سنة وردّ بعنف على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

وكلام سلامة جاء في مقابلة عبر إذاعة “لبنان الحر” تُبثّ الساعة التاسعة من صباح السبت، ويشرح فيها كل وقائع الدعم وأرقامه وحقيقة ما جرى في المرحلة الماضية، إضافة إلى الأسباب التي أدت إلى وصول لبنان إلى الانهيار، كما يردّ على كل الحملات التي تطاله بشكل مفصّل، كما عن واقع الملفات القضائية.

كما ستُبث المقابلة بالصوت والصورة على عدد من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عند الساعة 11.00 قبل ظهر السبت.