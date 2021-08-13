الراعي من بعبدا: اللبنانيون ينتظرون الدخان الابيض والانتظار مرّ

شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا على أن “اللبنانيين ينتظرون الدخان الأبيض من ناحية تشكيل حكومة جديدة تكون فدائية لأنها ستواجه الصعاب في لبنان وسيكون عليها أن تنجز الاصلاحات الهيكلية”.

وقال الراعي ان “تشكيل الحكومة هو مدخل الحلول ونأمل أن تتشكل في أسرع وقت ممكن وشعبنا ينتظر لكن هذا الانتظار صعب ومرّ”، متمنيا على “الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية أن يشكلا الحكومة في أسرع وقت”، معربا عن اسفه “للوضع الذي وصلنا إليه وكلنا مسؤولون و”بدنا نهدّي بعضنا ونصمد مع بعضنا”، وأكد ضرورة أن “تقوم الحكومة المنتظرة بالإصلاحات”.









وتابع: “هناك تقدّم في لقاءات عون وميقاتي حول تشكيل الحكومة وفق ما تشير إليه الصحف ونأمل أن يحصل التشكيل بسرعة”، مشيرا إلى ان “للاعلام دور كبير في مساعدة الناس على الصمود وأتمنى أن يركز على الأمور الايجابية”.