المشنوق: القاضي بيطار رفض مجدّداً الاستماع إلي

أعلن المكتب الاعلامي للنائب نهاد المشنوق، في بيان، ان المحقق العدلي في قضة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار “رفض الاستماع إلى إفادة النائب المشنوق، الذي توجه إلى مكتبه صباح اليوم بعد خروجه من مجلس النواب، حيث قصد مكتبه في الطبقة الرابعة من قصر العدل، يرافقه محاميه نعوم فرح، وتبين أن البيطار غير موجود. فاتصل مسؤول أمني بالبيطار، ليبلغه بحضور المشنوق، فأجابه: “أنا لست مداوما اليوم”.

ولفت الى ان “المشنوق زار بعدها المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، لتثبيت حضوره.









وبعد حصوله على أرقام أمانة سر البيطار، اتصل وطلب رسميا الإدلاء بإفادته أمام القاضي “بالصفة التي يقررها البيطار”. فجاء الجواب بعد 10 دقائق برفض البيطار مجددا الاستماع إلى المشنوق. بعدما كان المشنوق قد حاول مرارا الإدلاء بإفادته وكان البيطار رفض مرارا”.