شح المازوت والأدوية يغلق مستشفى المقاصد

نظراً لانقطاع مادة المازوت عن غالبية المؤسسات، ومن بينها المستشفيات، أعلن مستشفى المقاصد في بيان له اليوم عن “عدم قدرته على استقبال المرضى ومعالجتهم، لانقطاعه من مادة المازوت وعدم توافر الأدوية الأساسية لمرضى غسيل الكلى، وأدوية البنج، وغيرها من الأدوية الضرورية لعلاج المرضى داخل المستشفى، وفي قسم الطوارئ. علماً أن مادة المازوت المتوافرة للمستشفى تكفي لمدة يومين”.

وحمل المستشفى مسؤولية “ما وصل إليه للمسؤولين الرسميين وغير الرسميين. ومن المؤكدـ فإن النقص الحاد في مادة المازوت والكهرباء والأدوية سيتسبب بوفاة المرضى. وفي أفضل الأحوال، إيذاء الكثير من المرضى”.









وأهاب المستشفى بـ”المواطنين والمرضى المستفيدين من خدماته منذ أكثر من مئة عام، أن يتوجهوا إلى المسؤولين والحكومة لعلاجهم”.