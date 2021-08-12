مصاعب بالجملة تواجه المصالحة الفلسطينية

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن بعض من المسؤولين في قيادة حركة فتح يفكرون الآن فيما إذا كانت الحركة ستستمر في محادثات المصالحة مع حماس، وهو ما يأتي في خضم الاضطرابات هناك بشأن أن هناك من يطالب باستقالة الرجوب كمسؤول عن الاتصالات مع حماس.









وبحسب قيادات تابعة لحركة حماس ، فشل الرجوب في بناء شعور بالثقة بين الطرفين. ازدادت مشاعر الاستياء تجاه الرجوب بعد أن تحدث في الصحافة مرات عديدة ضد حماس ، قائلاً إن هدفها النهائي هو السيطرة على الضفة الغربية ، وإسقاط حكم الرئيس محمود عباس أبو مازن.

اللافت أن بعض من التقارير اشارت إلى أن كل هذه التطورات السياسية تأتي في خضم توتر العلاقات بعض الشيء مع مصر ، وعلم بيروت أوبزرفر أن اللقاءات الأخيرة بين قيادة حماس ومسؤولين حكوميين إيرانيين أثارت بعض المخاوف في الدائرة المقربة من الرئيس المصري السيسي. بعث مسؤولون من الخارجية المصرية برسائل إلى قيادة حماس في غزة ، يقولون فيها إنه من الأفضل التقليل من شأن العلاقات العامة مع النظام الإيراني ، لأنه قد يظهر للعالم أن حماس تدعم الصراع الأخير بين إيران وبريطانيا.

الولايات المتحدة ورومانيا تطوقان السفينة التي تتعرض للهجوم في الخليج.

من جانبها وجهت وزارة الخارجية المصرية رسائل إلى حماس تعبر فيها عن رأيها بضرورة تركيز حماس جهودها على إعادة تأهيل غزة.مصر غير سارة بآخر الأقوال العلنية الصادرة عن مسؤولي حماس حول القدس الشرقية ، واستبعاد الأردن من الأقصى.

وبحسب هؤلاء فإن هذه الإجراءات الأخيرة لا تدعم عملية إعادة إعمار غزة ، كما تسببت اجتماعات حماس الأخيرة في إيران ببعض الإحراج للدول المشاركة في إعادة التأهيل.