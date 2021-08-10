صاحب مولد في المغيرية يرفض تركيب عدادات: الدفع سلفا والمازوت غير متوفر

نضع هذه الشكوى برسم وزارة الاقتصاد، حيث يرفض ع خ صاحب احد المولدات في منطقة المغيرية اقليم الخروب والذي يغطي ايضا قرية مجدلونا تركيب عدادات للمشتركين الجدد بحجة ان اكثرية اهالي مجدلونا سبق ووقّعوا تعهدا في الماضي بانهم لا يريدون تركيب عدادات. ومنذ عام والبعض يطالبه بعدادات والرفض ما زال قائما.

وعليه يعمد الى الجباية المقطوعة في بداية كل شهر، ويتّبِع في الوقت نفسه التقنين احيانا متذرعا بانقطاع مادة المازوت واغلاق الطرقات. مع العلم ان التغطية الكهربائية في مجدلونا والمغيرية جيدة جدا مقارنة مع باقي المناطق.









والسؤال الذي يطرح نفسه، لم لا يوافق على تركيب العدادات ويصر على المقطوع في اول الشهر و من ثم يعمد الى التقنين بحجة انقطاع المازوت! سؤال ب سم وزارة الاقتصاد التي يفترض بها التشدد مع هذه المخالفات الفاضحة التي تستهدف ما تبقى في جيوب المواطنين، والتي تستهلك أعصابهم وتستنزف حياتهم اليومية.