يارا تحضّر عملاً لبنانياً.. وتستمر بتشجيع برشلونة رغم مغادرة ميسي

بعد غيابها عن الإصدارات الفنية اللبنانية، ها هي اليوم النجمة اللبنانية يارا تستعد لطرح أغنية باللهجة اللبنانية في القريب العاجل، وهي تنشغل بالتحضير لفيديو كليب خاص بالأغنية حسب ما كشفت يارا بنفسها عبر خاصية “الستوري” عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، حيث ظهرت أثناء عملية التحضير للتصوير فبدت معها الأجهزة المختصة وإلى جانبها الملحّن طارق أبو جوده والمخرج نوال باسيل.

وكانت يارا قد طرحت في اليومين الماضيين أغنية جديدة بعنوان “مِن علّمك” وهي الأغنية الثامنة من ألبومها الغنائي الخليجي “غير الناس” التي تحظى بأصداء إيجابية وانتشار واسع.

على صعيد آخر، أعلنت يارا استمرارها بدعم وتشجيع نادي برشلونة على الرغم من مغادرة أسطورته ليونيل ميسي، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، بدت فيها بلباس رياضي وتمسك بيدها الكرة الجديدة التي سيتم استخدامها في المباريات من الموسم الجديد من الليغا، معربة عن حماسها وانتظارها بفارغ الصبر لمتابعة الليغا كما كتبت: “كنت أتَمنّى أن يبقى ميسي، ولكن هذا حال كرة القدم ولن يتغيَّر انتماؤنا ودعمنا لبرشلونة ومتابعة الليغا.‏ كونوا على الموعد لعودة الليغا يوم ١٣ هذا الشهر”.

Excited for @LaLiga to be back😍!

Are you ready for the new season? #PlayLaLigaSantander #Yara

@LaLigaArab #LaLiga

كنت أتَمنّى أن يبقى "ميسي" ولكن هذا حال كرة القدم ولن يتغيَّر إنتمائنا ودعمنا لبرشلونة ومتابعة الليغا👍🏻

كونوا على الموعد لعودة الليغا يوم ١٣ هذا الشهر🤗🙏🏻#يارا pic.twitter.com/US2S9e25T7

