هذه وصيّة دلال عبد العزيز لابنتيها دنيا وإيمي

كشفت الفنانة المصرية ​نشوى مصطفى​ عن وصية الفنانة الراحلة ​دلال عبد العزيز​ لابنتيها ​دنيا​ و​إيمي سمير غانم​، في بداية مرضها بفيروس كورونا، الذي تسببت الإصابة بمضاعفاته في رحيلها عن عالمنا السبت.

وقالت نشوى مصطفى في برنامجها “بنت بلد”، في معرض نعيها دلال عبدالعزيز، إنها كانت فنانة “عظيمة”، وسيظل أثرها باقياً مع الجميع، وأضافت أنها أوصت ابنتيها دنيا وإيمي، في بدايات مرضها وأثناء وجودها على جهاز التنفس الاصطناعي بعدم نسيان الراتب الشهري، الذي خصصته لبعض الأشخاص المحتاجين.









وعبرت عن امتنانها لموقف دلال عبدالعزيز، رغم محنة مرضها، معلقة: “كانت تتذكر المحتاجين لها وكانت كريمة، عشمنا في أن يرحمها الله، ويغفر لها، ويرزقها الجنة”.

وتابعت نشوى: “دلال بنت بلد و(فلاحة) أصيلة ربت أولادها أحسن تربية، أتذكرها بكل خير وعلاقتها بالناس كانت في منتهى التواضع وخيرها مقدم لمن تعرفه ومن لا تعرفه”.

وقدمت نشوى تعازيها للثنائي دنيا وإيمي سمير غانم، متمنية أن يعينهما الله نظراً لفقدانهما الأب والأم في فترة قصيرة، وهذا أمر قاسٍ، لكنها سنة الحياة، مختتمة: “كلنا سنموت، الله يرحمها ويغفر لها ويحسن إليها كانت نعم الأخت والصديقة”.

يذكر أن دلال عبد العزيز فارقت الحياة يوم السبت الماضي عن عمر (61 عاماً) بعد صراع مع المرض، وقد أعلن عن الأمر الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم. أما الممثل سمير غانم فقد توفي قبل أشهر عن عمر ناهز (84 عاماً)، متأثراً بإصابته بالفيروس، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير في التجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم.