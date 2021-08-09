وسط تأكيدات بضعف قبضة حماس على الأرض.. موسى أبو مرزوق يعرب عن غضبه من التقارب الإسرائيلي العربي

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن نائب رئيس حركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق أعرب عن غضبه من تقارب العلاقة بين مصر والأردن وبقية الدول الداعمة لاتفاقيات السلام مع إسرائيل، حيث قال أبو مرزوق أن الكثير من الدول باتت تفضل مصالحها على أي اعتبار أخر.









وقال التليفزيون البريطاني في تقرير له أن حركة حماس ترى أنها لا تمتلك القوة اللازمة لإدارة المواجهات أو المظاهرات على الأرض ، خاصة في الضفة الغربية ، الأمر الذي أصاب الكثير من الدوائر الحمساوية بالغضب خاصة مع الضعف الواضح ليدها وتحكها السياسي في الشارع الفلسطيني والذي بات رخوا أخيرا .

وقالت مصادر فلسطينية مسؤولة أن حماس المنشغلة بمحاولات إعادة الإعمار في غزة تواجه واقعا لم تعرفه في السنوات الماضية ، وبعد فترة طويلة من الخلافات مع السلطة ، تضطر إلى الحديث وفق سياسة باقي الدول العربية ، وخاصة مصر ، والموافقة على الشروط التي وضعتها لدفع جهود إعادة إعمار غزة.