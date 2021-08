ميسي باكيا: لم أتصور إطلاقا الرحيل عن برشلونة

أجهش نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبكاء في بداية مؤتمره الصحفي الأحد الذي أعلن فيه رحيله نهائيا عن النادي الذي أمضى في صفوفه 20 عاما، في الوقت الذي يرجح انتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

ولدى صعوده إلى المنصة وسط تصفيق الحاضرين أجهش بالبكاء. وبعد أن تمالك أنفاسه قال في مستهل حديثه “لم أتصور إطلاقا الرحيل عن برشلونة لأنني للحقيقة لم أفكر بهذا الأمر. كنت أريد وداعا مع الجميع على أرضية الملعب”.

وأضاف “هذا العام، كنت أنا وعائلتي مقتنعين بأننا سنبقى هنا، في بيتنا، هذا ما كنا نريده أكثر من أي شيء آخر. الرحيل صعب وقاس”.

وتابع “لا زلت غير مصدق بأني ساترك هذا النادي وتغيير حياتي. أنا أعشق هذا النادي. أما الآن فيتعين علي الانطلاق من نقطة الصفر. لم أكن مستعدا لهكذا سيناريو بصراحة”.

وأوضح “لقد أعطيت كل شيء لهذا النادي من اليوم الأول حتى الأخير. لقد عشت في صفوف النادي أوقاتا جيدة وأخرى صعبة، لكن الناس هنا أظهروا حبهم تجاهي وهذا سيبقى معي إلى الأبد”.

وعن إمكانية انتقاله إلى سان جرمان قال “ثمة إمكانية لذلك لكني لم أوقع مع أحد. أندية عدة أبدت رغبتها، وبالتالي لا شيء مقفل، لا شيء موصد والأمور مفتوحة”.

وكان عقد ميسي (34 عاما) مع النادي الكاتالوني انتهى في 30 يونيو الماضي، وبعد أن توصل إلى اتفاق مع ناديه إلى توقيع عقد جديد، لم يتم اعتماده رسميا بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية تتعلق بقوانين الرابطة الإسبانية لكرة القدم.

Lionel Messi receives a standing ovation from his team-mates and family as he bids farewell to Barcelona.

Hopefully the Blaugranas fans will be able to wish him a real goodbye soon. pic.twitter.com/njuVYCE6kI

— Football on BT Sport (@btsportfootball) August 8, 2021