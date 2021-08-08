تفاصيل رسالة التحذير المصرية لقيادات حماس

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن الخارجية المصرية أرسلت في الأيام الأخيرة رسالة توضيح لقيادة حماس عبر عناصر الحركة في قطاع غزة.









وأوضحت القاهرة لحماس في هذه الرسالة أنهم لن يقبلوا تصعيدًا آخر في الوضع الأمني مع إسرائيل.

وأكدت القاهرة أن تأخر دخول الأموال الخاصة بإعادة التأهيل لغزة مع تقليص حجم البضائع إلى القطاع هما سببان لا تتحجج بهما بعض من القيادات التابعة لحركة حماس إزاء تصعيد الوضع الأمني، وهو ما يزيد من خطورة هذه النقطة.

إضافة إلى ذلك ، تم نقل رسائل من جهات دبلوماسية عربية إلى قيادة حماس مفادها أن عليهم تقليص التحريض في القدس الشرقية ، لأن هذا الأمر قد يؤخر تمويل إعادة الإعمار في غزة.