بيلا حديد تعبر مجددا عن حبها لوطنها فلسطين

جددت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، اليوم السبت، تأكيدها على حب فلسطين، مسقط رأس والدها رجل الأعمال الملياردير محمد حديد، وذلك من خلال صورة شاركتها مع متابعيها على صفحتها في موقع إنستغرام.

وكتبت بيلا في منشورها “فتاة فلسطينية على غلاف مجلة فوغ. يفرحني أن أقول: لن أتوقف عن الحديث عن القمع والألم الذي يواجهه الفلسطينيون بشكل منهجي. مع الحب فقط في قلبي وعقل متفتح لتثقيف نفسي وتعلم المزيد كل يوم…. بغض النظر عن أي شيء.. أحبك (فلسطين)”.









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وتفاعل المعجبون مع منشور بيلا، ومن بينهم مشاهير، معلنين عن دعمهم بكتابات امتلأت بالقلوب والأعلام الفلسطينية.

ولا تتوقف بيلا عن الحديث عن القضية الفلسطينية من خلال منشورات على صفحاتها في مواقع التواصل حيث تعرضت لانتقادات شديدة من قبل مؤيدين لإسرائيل اتهموها بـ”معاداة السامية”.