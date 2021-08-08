طهران تُحرك الجبهة اللبنانية في تصعيدها مع الغرب

يعكس التصعيد على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية الجمعة رسائل إيرانية إلى الغرب وإسرائيل بعد أن توعدتها برد على استهداف ناقلات في مياه الخليج الأسبوع الماضي.

وبدا لافتا تزامن هذا التصعيد مع جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجمات الأخيرة على الناقلات في مياه الخليج، التي توجه الولايات المتحدة ودول غربية أصابع الاتهام فيها إلى إيران.









واشتعلت الحدود اللبنانية – الإسرائيلية الجمعة بصورة مفاجئة فأطلقت ميليشيا حزب الله اللبنانية 19 قذيفة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، التي ردت بدورها بقصف مدفعي وسط تحليق مكثف لطيرانها في أجواء الجنوب اللبناني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تصدي منظومة القبة الحديدية لمعظم الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان، إلا أن التطورات التي تسارعت بشكل دراماتيكي أثارت قلق قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، التي حذرت من أن الوضع خطر جدا، وحثت جميع الأطراف على الامتناع عن التصعيد.

ويرى مراقبون أن إيران كانت الغائب الحاضر في المشهد، من خلال حزب الله، ذراعها النافذة في لبنان، وأنها أرادت أن توجه رسالة مبطنة لمن سيجتمعون في مجلس الأمن، مفادها أن أيّ تصعيد ضد طهران سيقابل بإشعال فتيل التوتر والصراعات على أكثر من جبهة وفي آن واحد.

فإيران تنفي أيّ صلة لها بالهجوم على ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية في بحر العرب أواخر الشهر الماضي وتؤكد أنها لن تتردد في الدفاع عن مصالحها، بعد دعوة تل أبيب إلى تحرك دولي ضدها ردا على الهجوم.

التركيز الإيراني على الجبهة اللبنانية اتضح أكثر من خلال عمليات إطلاق الصواريخ على إسرائيل التي تصاعدت وتيرتها مؤخرا

ويرى محللون أن إيران، التي تتمتع بنفوذ قوي من خلال الميليشيات الموالية لها في مناطق متفرقة بالمنطقة لاسيما في سوريا والعراق، ربما تكثف عملها عبر الجبهة اللبنانية في سياق صراعها مع الولايات المتحدة ودول أوروبية، معتبرين أن لبنان ربما يكون أكثر تأثيرا نظرا لارتباطه بحدود مشتركة مع إسرائيل في وقت يمثل فيه حزب الله وسلاحه الرقم الأبرز في المعادلة السياسية اللبنانية.

وربما اتضحت معالم التركيز الإيراني على هذه الجبهة من خلال عمليات إطلاق الصواريخ التي تصاعدت وتيرتها مؤخرا، حيث تم إطلاق العديد من الصواريخ باتجاه إسرائيل من جنوب لبنان على مدار السنوات الخمس عشرة منذ حرب عام 2006، لكن ست حوادث إطلاق صواريخ وقعت في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها.

ووصفت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية التهديد الإيراني في الخليج بأنه بات خارج إطار التوقعات، وأضافت أن “الهدف الإيراني يتمثل في أن يستمر تسليح الميليشيات، وأن تكون مستعدة للاستمرار في دعم أنشطتها وجاهزة لتنفيذ العمليات، أو أن يتم استخدامها كعنصر ضغط أو وسيلة لتحقيق الأهداف الإقليمية الإيرانية”.

ورأت الصحيفة أن الأمر الواضح من تلك التطورات هو أن هدف إيران يتمثل في “نشر الفوضى عبر سلوكيات لا يمكن توقعها”، وأن “هذه السياسات لا تنطبق فقط على الخليج، ولكن على الشرق الأوسط بشكل أوسع نطاقا”.