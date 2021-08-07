لـ 3 سنوات.. صحيفة: ميسي يقترب من توقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان

بات النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قريبا من التوقيع لفريق العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان، وفق ما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وقالت ماركا، نقلا عن لكيب الفرنسية، إن باريس سان جيرمان لديه عقد جاهز لميسي مدته ثلاث سنوات.









وبحسب معطيات الصحيفة، فإن راتب ميسي الصافي سيصل إلى 40 مليون يورو، أي أعلى من راتب زميله السابق في برشلونة، نيمار، الذي يصل راتبه في باريس سان جيرمان إلى 35 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض أقل قليلا مما كان الفريق الفرنسي مستعدا لتقديمه في الماضي، إلا أنه يتناسب مع مطالب اللاعب.

وبحسب ماركا، من المقرر عقد اجتماع بين مسؤولي الفريق الفرنسي وممثلي اللاعب، الأحد.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى ضمان جني أموال، من استخدام صورة ميسي، توازي ما سيصرف لجلبه، وقدرت الصحيفة أن الفريق قد يحتاج إلى الحصول على 100 في المئة من حقوق استخدام صورة ميسي.

وكان عقد المهاجم الأرجنتيني مع برشلونة انتهى في يونيو 2021، لكن بدا أنه عازم على توقيع صفقة جديدة قبل الإعلان المفاجئ عن رحيله.

وأصدر برشلونة بياناّ، الخميس، جاء فيه “على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي، لا يمكن اعتماده رسميا بسبب العراقيل الاقتصادية والهيكلية (قوانين الرابطة الإسبانية)”.