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بكركي تنتقد القوى السياسية: أعلنوا بالأمس أنهم لا يريدون شيئا وها هم اليوم يريدون كل شيء

August 7, 2021

نشرت “البطريركية المارونية” على حسابها عبر تويتر الآتي: المضحك المبكي أنّ الجميع أعلنوا بالأمس أنهم لا يريدون شيئا وها هم اليوم يريدون كل شيء. كيف يعلنون أنهم يريدون حكومة تقنيين واختصاصيين ومستقلين وغير حزبيين، ويريدون بالمقابل أن يختاروا هم الحقائب ويسموا الوزراء؟

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