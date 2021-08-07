بكركي تنتقد القوى السياسية: أعلنوا بالأمس أنهم لا يريدون شيئا وها هم اليوم يريدون كل شيء

نشرت “البطريركية المارونية” على حسابها عبر تويتر الآتي: المضحك المبكي أنّ الجميع أعلنوا بالأمس أنهم لا يريدون شيئا وها هم اليوم يريدون كل شيء. كيف يعلنون أنهم يريدون حكومة تقنيين واختصاصيين ومستقلين وغير حزبيين، ويريدون بالمقابل أن يختاروا هم الحقائب ويسموا الوزراء؟

المضحك المبكي أنّ الجميع أعلنوا بالأمس أنهم لا يريدون شيئا وها هم اليوم يريدون كل شيء. كيف يعلنون أنهم يريدون حكومة تقنيين واختصاصيين ومستقلين وغير حزبيين، ويريدون بالمقابل أن يختاروا هم الحقائب ويسموا الوزراء؟#البطريركية_المارونية #البطريرك_الراعي #حياد_لبنان #الراعي #بكركي pic.twitter.com/YmNALPc0II





— البطريركية المارونية Maronite Patriarchate (@bkerki) August 7, 2021