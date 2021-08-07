مخزون الغاز يكفي فقط لمدة أسبوع

أعلن رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز وخبير النفط والغاز فريد زينون في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” أن “مخزون الغاز يكفي فقط لمدة اسبوع، ومصرف لبنان لا يقوم بفتح موافقات مسبقة”، وحذر اذا “لم تفتح اعتمادات خلال هذا الاسبوع، فنحن أمام أزمة كبيرة”.

وطالب “حاكم مصرف لبنان بفتح اعتمادات بأسرع وقت ممكن، لان الغاز مادة حيوية وأساسية لا يمكن الاستغناء عنها، واذا لم يعد هناك احتياطي في المصرف فليرفع الدعم وكفى ذلا للمواطن”، وأسف أن “يكون هناك محسوبيات من أجل تأمين المازوت والبنزين والغاز”، لافتا الى “وجود سوق سوداء من أجل تأمين هذه المواد”، وناشد “وزير الطاقة وحاكم المصرف مصارحة المواطنين بحقيقة الوضع ووضع النقاط على الحروف”.