التصعيد الإسرائيلي يكشف حزب الله أمام الشعب اللبناني

خاص – بيروت أوبزرفر

قلبت الصور الحية التي سجلتها وتداولتها بعض من منصات ومواقع التواصل الاجتماعي لطرد عدد من أبناء القرى الدرزية اللبنانية لنشطاء حزب الله من قراهم الكثير من ردود الفعل. وبادر سكان القرى الدرزية للقيام بذلك بسبب قيام نشطاء الحزب بتوجيه ضربات عسكرية من القرى الدرزية إلى إسرائيل ، وهو ما رفضه سكان القرى الدروز تماما.









اللافت أنه وفي هذا الوقت الذي تشتعل فيه الجبهات الشمالية الإسرائيلية نتيجة لضربات حزب الله ، فإن الأوضاع الداخلية مشتعلة أيضا ، وقال ضابط كبير في المخابرات العامة الفلسطينية ، إن النشاط السريع والحازم لقوات الأمن في محافظة الخليل ، ساعد على تهدئة الروح المعنوية واستعادة القانون والنظام في مدينة الخليل. دفع الصراع بين عائلتي الجابري والعلوي القيادة في رام الله إلى اتخاذ إجراءات سريعة من أجل إعادة الاستقرار والأمن إلى سكان القضاء. بالإضافة إلى ذلك ، قاموا باعتقالات ومحادثات تحذيرية مع نشطاء حماس في الخليل ، والذين تم تحديدهم على أنهم من يحاولون إثارة الفوضى وأعمال الشغب.