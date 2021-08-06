إليسا تنشر صورة عون ونصر الله والأسد: “مجرمون”

في ذكرى انفجار الرابع من آب، وجّهت الفنانة إليسا نداءً إلى المجتمع الدولي لمساعدة اللبنانيين في إحقاق العدالة ومعرفة الحقيقة الكاملة المتعلّقة بانفجار مرفأ بيروت، فكتبت: “لم أتخيّل في حياتي أنه ستمرّ علينا كارثة مثل 4 آب الماضي، انفجار اغتصب العاصمة بيروت وأهلها وكان دماره ووقعه وتأثيره بدقائق معدودة أكثر من الحرب الأهلية التي عشناها على مدى 15 عاماً”.
وختمت: “جرح لبنان مفتوح، الضمير غائب، الغضب عارم، نحن بحاجة للمساعدة من المجتمع الدولي لتتحقق العدالة”.
وعادت إليسا ونشرت صورة رئيس الجمهورية ميشال عون والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والرئيس السوري بشار الأسد ضمن صورة الرابع من آب، وأرفقتها بتعليق: “فشلة مجرمون”.
فشلة مجرمين pic.twitter.com/NPe6tVMLXE
— Elissa (@elissakh) August 4, 2021
وسبق ونشرت إليسا مجموعة من الصور التي توثّق دمار منزلها، أرفقتها حينها بتعليق قالت فيه: “انفدت بالحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا؟ مين برجعلنا بيروت؟”.
النهار