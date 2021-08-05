وزير الخارجية السعودي: «حزب الله» سبب رئيسي لمشكلات لبنان

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الأربعاء)، أن إصرار «حزب الله» على فرض هيمنته على الدولة اللبنانية هو السبب الرئيسي لمشكلات لبنان، حاثاً السياسيين اللبنانيين من جميع الأطراف على تأدية واجبهم الوطني لمواجهة هذا السلوك، تحقيقاً لإرادة الشعب اللبناني في مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد السعودية المشارك في مؤتمر «دعم لبنان وشعبه» -عبر الاتصال المرئي- بمشاركة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة. وقال إن لبنان يواجه صعوبات في تشكيل حكومة فاعلة. مجدداً تأكيد السعودية أن أي مساعدة تقدَّم إلى الحكومة اللبنانية الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتجنب أي آلية تمكّن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان.









وعبّر الأمير فيصل بن فرحان عن تضامن السعودية المستمر مع الشعب اللبناني في أوقات الأزمات والتحديات، ومحافظتها على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان وتنميته، معرباً عن قلقه من أن «التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت لم تسفر بعد عن أي نتائج ملموسة»، مبيناً أن «السعودية من أولى الدول التي استجابت لتقديم المساعدات الإنسانية للبنان بعد الانفجار المروع، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يواصل تنفيذ برامجه في بيروت حتى يومنا هذا».

وثمّن جهود فرنسا والمجتمع الدولي لدعم لبنان وشعبه، مؤكداً ضرورة أن تكون هذه الجهود مصحوبة بإجراء إصلاحات حقيقية لتجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تجتاح لبنان.