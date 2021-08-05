مصدر فرنسي رفيع: نصر الله كذب على اللبنانيين بشأن تفجير المرفأ.. حزب الله يسيطر على المرفأ والمطار

خاص – بيروت أوبزرفر – باريس

كشف مصدر فرنسي رفيع لبيروت أوبزرفر أن أمين عام حزب الله حسن نصر الله كذب على اللبنانيين عندما قال في خطاب له بعيد تفجير مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠، أن لا علاقة لحزب الله بهذا الانفجار.









وقال المصدر أن تحريات وتحقيقات أجهزة استخبارات عديدة، والتي تتقاطع مع معلومات الأجهزة الأمنية الفرنسية، تؤكد أن حزب الله يسيطر على إدارتي مرفأ بيروت ومطار بيروت بالكامل، ولديه هناك من العملاء والموظفين ما يكفي لتغطية كل عمليات نقل الممنوعات والاسلحة وتخزينها في المرفأ والمطار أو في مناطق قريبة منهما.

كما اكدت التحقيقات أن شحنة نترات الأمونيا التي انفجرت كانت معروفةأنهل تعود للحزب الذي استخدم منها آلاف الأطنان لعملياته وتصنيع المتفجرات ونقل أطنان أخرى الى دمشق للنظام السوري.

وأضاف المصدر أن التفجير حصل لسبب ما وقد لا يكون مقصوداً إلا أن حزب الله وشركاءه في لبنان كانوا على علم بوجود النترات وخطورتها، مشيراً إلى أن التحقيقات اللبنانية لم تفض الى اي نتيجة وذلك خشية حزب الله وحلفائه من التورط.

من جهة اخرى قال المصدر انه بعد عام على ما اسماه جريمة المرفأ، لم تتم محاسبة اي مسؤول والاوضاع في لبنان تزداد سوءاً وان معطيات رسمية لدى الحكومة الفرنسية تشير الى ان نصف سكان لبنان فقراء وثلثهم عاطل عن العمل وقياداتهم يعملون فقط لانقاذ انفسهم واموالهم وتغطية سرقاتهم واختلاساتهم لاموال الدولة ضاربين المواطنين عرض الحائط.

يشار إلى أن فرنسا تحاول جاهدة تجنيد اكثر من ٣٥٠ مليون دولار بشكل عاجل لانقاذ لبنان من الانهيار التام وسط تسلط حزب الله الكامل على الدولة بقوة السلاح وبواسطة حلفائه في قصر بعبدا وفي مجلس النواب، وبواسطة إصراره عدم تشكيل اي حكومة لا تكون على مقاسه.