الراعي: كفانا حروباً ومقاومات.. ولا حصانات في ملف المرفأ

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في قداس شهداء المرفأ “أننا هنا لنشهد على وحدة المسيحيين والمسلمين في الولاء للبنان وحده”.

ورأى أن “الدول المشاركة في مؤتمر باريس لمساعدة لبنان مشكورة”، مشيرا الى أن “تجاوب العالم مع لبنان يبدأ بإنقاذه اقتصاديا وماليا وبعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان يعلن حياده ويضع آلية لتنفيذ القرارات الدولية، حتى لو استدعى ذلك إصدار قرارات جديدة”.









أضاف: “مهما تغاضت الجماعة السياسية عن الواقع، لن تستطيع قهر الشعب الى ما لا نهاية”. وأكد أن “القضية مسألة وقت وإنقاذ لبنان آت لا محالة”.

وتابع: “لا نريد قتالا ولا اقتتالا ولا حروبا، لدينا فائض حروب وشهداء ومقاومات، فلنتجه نحو الحرية والسلام ولنعبد عن كياننا التاريخي الخرائط التي تحاك لمنطقة الشرق الأوسط”.