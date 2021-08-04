انفجارات تهز بلدات إسرائيلية قرب لبنان بعد استهدافها بصواريخ.. وتل أبيب تفتح الملاجئ

قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار من الصواريخ انطلقت في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان الأربعاء 4 أغسطس/آب 2021، ولم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار مادية أو إصابات بشرية.

إذ قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن صفارات الإنذار انطلقت في ثلاث مناطق على الأقل قرب الحدود مع لبنان، وأشار إلى أنه سقط اثنان منها شمالي إسرائيل والثالث داخل حدود لبنان.









كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية، فيما دوّت صافرات إنذار في مدينة كريات شمونيه وبلدتي كفار غلعادي وتل حي، القريبة من الحدود الإسرائيلية – اللبنانية.

بينما ذكرت قناة الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي أمر الإسرائيليين بالالتزام بالملاجئ بعد إطلاق قذائف باتجاه بلدات إسرائيلية.

قبل نحو أسبوعين، أطلِقت قذيفتان صاروخيتان من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الجليل الغربي، وتم اعتراض إحداهما فيما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة. وقصف الجيش الإسرائيلي حينها أهدافاً في جنوب لبنان.

كما خاضت إسرائيل في 2006 حرباً مع جماعة حزب الله التي تتمتع بنفوذ في جنوب لبنان وتملك صواريخ متطورة. وظلت منطقة الحدود هادئة معظم الوقت منذ ذلك الحين.