نصرالله: سنأتي بالنفط والدواء الإيرانييَن… الأخوة موجودون الآن في إيران لاستكمال موضوع البنزين والمازوت

وحول ما جرى في خلدة، قال نصر الله: “بالنسبة إلى الشهيد علي شبلي.. نحنا ما عنا دم بروح على الأرض. ولكن لا نذهب إلى حيث يريد العدو. فنزول الحزب إلى الأرض كان سيعني قراراً بحرب داخلية. وهناك من يسعى لجلب السلاح لقتالنا”.









اللجوء إلى الله

وأشار نصر الله إلى أن الوضع في ايران صعب. ولكن هناك صبر وتحديد مسؤوليات. أما بالنسبة لما هو مطلوب، فقد أخذ القرار بالاستيراد. وبدأ العمل على ذلك. وكلها قرارات صعبة تحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى العمل على كسر سعر السوق، بعد رفع الدعم. والمواد النفطية هي من الحاجات التي لا يمكن الاستغناء عنها، ومنها المازوت الذي لن نتركه. وأكد أن الحزب قد بدأ باستيراد الأدوية الايرانية “اللي بقولوا عنا سم فما ياخد منو”. وقال: “علينا بالقناعة والتكافل وبناء ثقافة الانتاج وتعزيزها”.

ولفت إلى أن الهدف من المؤتمرات التي عقدت في أبو ظبي حول حزب الله سابقاً، هو تجويع البيئة للانقلاب على الحزب، بينما معالجة ذلك يجب أن تحصل بالوعي. واعتبر أنه يجب دائماً اللجوء إلى الله تعالى، وطلب العون منه. وهذه الفترة ليست بسهلة وستمتد سنوات. وأثنى نصر الله على وعي الشارع الشيعي فيما حصل من أحداث في الأيام الاخيرة..