تخوف حمساوي من التحالف مع تيار الإصلاح

خاص – بيروت أوبزرفر

بات واضحا أن هناك الكثير من التأثيرات المتعلقة بتداعيات العمل السياسي المتعلق بالنشاط السياسي الخاص بالنائب المفصول من حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان.









ونبهت تقارير إلى أن حماس ترغب جديا في التحالف مع تيار القيادي محمد دحلان الذي سيوفر لها الأموال ، مشيرة إلى ان هذا التقارب أصبح ممكنا بفضل تغيير الموقف في تيار دحلان بإعادة فتح لتكون “العمود الفقري” للنظام السياسي الفلسطيني .

اللافت أن الكثير من قيادات حركة حماس ترى أن هذا التطور قد يحول حماس إلى العامل الضعيف في النظام الفلسطيني ، دون فرصة فعلية للفوز في الانتخابات المقبلة إذا أجريت.