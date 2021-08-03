أردوغان يتصل بميقاتي واضعاً الامكانات التركية في مجال مكافحة الحرائق في تصرف لبنان

تلقى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي اتصالاً من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم هنأه في خلاله بتسميته لتأليف الحكومة، وتمنى “أن يوفق سريعا في انجاز الحكومة المناسبة لمعالجة الأوضاع اللبنانية في هذه المرحلة الصعبة”.

واستفسر الرئيس التركي عن “موضوع الحرائق التي وقعت في اكثر من منطقة لبنانية لا سيما في عكار والهرمل، واعلن عن وضع الامكانات التركية في مجال مكافحة الحرائق في تصرف لبنان عند الحاجة”.









بدوره، شكر الرئيس ميقاتي للرئيس التركي اتصاله وأكد “العمل على تعزيز العلاقات اللبنانية – التركية في كل المجالات”.